У Києві держпідприємство переплатило 5 млн за ноутбуки

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві начальнику одного з відділів департаменту управління справами державного підприємства "Український державний центр радіочастот" (ДП "УДЦР") оголошено про підозру у службовій недбалості. Він закупив ноутбуки з націнкою удвічі вище за пропозиції на ринку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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За версією слідства, службовець, який відповідав за проведення закупівель, у період з вересня по грудень 2023 року неналежно перевірив ринкову вартість техніки, яку планувалося придбати.

У результаті держпідприємство закупило 360 ноутбуків за значно завищеною ціною — по 40 тисяч гривень за одиницю. Натомість експертиза встановила, що ринкова ціна таких пристроїв на той час становила приблизно 23 тисячі гривень.

Таким чином, загальна сума закупівлі сягнула 14,2 мільйона гривень, а переплата — майже 5 мільйонів.

"Посадовцю, відповідальному за проведення закупівлі, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років", — повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, у червні в Українському державному центрі радіочастот виявили закупівлю принтерів за завищеними цінами. Тоді бюджет втратив через це 1,4 млн гривень.

Також сьогодні, 9 липня, в КМДА викрили чиновника, який закупив генератори та переплатив за них понад 4 млн гривень.