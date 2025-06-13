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Головна Київ У Києві посадовець переплатив 1,4 млн гривень за принтери

У Києві посадовець переплатив 1,4 млн гривень за принтери

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Дата публікації: 13 червня 2025 18:42
У Києві посадовець переплатив 1,4 млн грн за принтери — йому повідомили про підозру
Правоохоронці та посадовець. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Ключові моменти Службова недбалість у Києві

У Києві начальник відділу державних закупівель ДП "Український державний центр радіочастот" переплатив за принтери 1,4 мільйона гривень. Йому оголосили підозру в службовій недбалості.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у пʼятницю, 13 червня.

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Службова недбалість у Києві

"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу державних закупівель ДП "Український державний центр радіочастот" у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитків на понад 1,4 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Принтер
Принтер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура встановила, що у вересні 2023 року ДП та приватна компанія уклали договір на принтери та комплектуючі до них. Загальна сума складала 4,1 мільйона гривень.

Під час підготовки та затвердження тендерної документації посадовець не забезпечив належного аналізу середньоринкової вартості товарів, унаслідок чого було придбано принтери за ціною, що перевищує ринкову.

Фактично за кожен принтер було переплачено близько 10 тисяч гривень. 

"Проведеними експертизами встановлено, що загальна вартість закуплених товарів завищена на 1,4 млн грн", — додали в прокуратурі.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники ДБР викрили командира однієї з військових частин у Києві, який намагався уникнути служби на фронті. Він намагався заплатити за ВЛК.

Раніше у Києві посадовець допоміг призовнику ухилитися від мобілізації, видавши фейкову довідку.

Київ гроші чиновники прокуратура принтер
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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