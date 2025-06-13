У Києві посадовець переплатив 1,4 млн грн за принтери — йому повідомили про підозру

Правоохоронці та посадовець. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві начальник відділу державних закупівель ДП "Український державний центр радіочастот" переплатив за принтери 1,4 мільйона гривень. Йому оголосили підозру в службовій недбалості.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у пʼятницю, 13 червня.

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"За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику відділу державних закупівель ДП "Український державний центр радіочастот" у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитків на понад 1,4 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Принтер. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Прокуратура встановила, що у вересні 2023 року ДП та приватна компанія уклали договір на принтери та комплектуючі до них. Загальна сума складала 4,1 мільйона гривень.

Під час підготовки та затвердження тендерної документації посадовець не забезпечив належного аналізу середньоринкової вартості товарів, унаслідок чого було придбано принтери за ціною, що перевищує ринкову.

Фактично за кожен принтер було переплачено близько 10 тисяч гривень.

"Проведеними експертизами встановлено, що загальна вартість закуплених товарів завищена на 1,4 млн грн", — додали в прокуратурі.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники ДБР викрили командира однієї з військових частин у Києві, який намагався уникнути служби на фронті. Він намагався заплатити за ВЛК.

Раніше у Києві посадовець допоміг призовнику ухилитися від мобілізації, видавши фейкову довідку.