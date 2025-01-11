В Киеве вручили подозрение директору школы из-за сделки на спортплощадку

В Киеве директора спортшколы подозревают в убытках на 1,2 млн грн
В Киеве сообщили о подозрении директору детско-юношеской спортивной школы. Из-за его действий заведение переплатило за детскую площадку 1,2 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в субботу, 11 января.
Строительство детской площадки
Директор спортшколы заключил с частным предприятием договор о приобретении и монтаже игровой площадки с игровым полем и санитарно-бытовыми помещениями.
Общая сумма составила более 3 миллионов гривен, хотя его рыночная стоимость составляет около 1,8 миллиона гривен.
Согласно заключению экономической экспертизы, из-за завышенной цены на услуги территориальная громада понесла убытки на более 1,2 миллиона гривен.
Напомним, в Киеве чиновник растратил 900 тысяч гривен государственных средств на закупках соли для посыпки дорог.
Также на землю в Бабинецком округе, которую Киев приобрел для строительства кладбища, наложили арест. Такое решение принял Святошинский районный суд Киева.
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