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В Киеве Днепровская РГА досрочно расторгла договор на закупку барабанов для бомбоубежищ

16 июня 2023 15:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве Днепровская РГА досрочно расторгла договор на закупку барабанов для бомбоубежищ
Игра на барабанах. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Об этом сообщает Днепровская РГА на своей официальной Facebook-странице .

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"Учитывая общественный резонанс и огласку в средствах массовой информации, неприятие общественностью новых методик снятия психологической нагрузки и стресса, предотвращение развития посттравматических стрессовых расстройств у детей в период военного положения, управлением образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации досрочно расторгается договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук. Средства из бюджета города Киева и государства не были израсходованы", — написали в Днепровской РГА.

 

В Киеве Днепровская РГА досрочно разорвала договор на закупку барабанов для бомбоубежищ. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. На все потратили более 3 млн грн.

Добавим, украинцев в сети не на шутку возмутили такие дорогостоящие закупки совершенно ненужных, по их мнению, вещей. Однако, следуя примеру Леси Украинки, "чтобы не плакать, они смеялись".

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