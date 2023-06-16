В Киеве Днепровская РГА досрочно расторгла договор на закупку барабанов для бомбоубежищ

Игра на барабанах. Фото: google.com

Недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Об этом сообщает Днепровская РГА на своей официальной Facebook-странице .

Читайте также:

Теперь укрытие — без барабанов

"Учитывая общественный резонанс и огласку в средствах массовой информации, неприятие общественностью новых методик снятия психологической нагрузки и стресса, предотвращение развития посттравматических стрессовых расстройств у детей в период военного положения, управлением образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации досрочно расторгается договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук. Средства из бюджета города Киева и государства не были израсходованы", — написали в Днепровской РГА.

В Киеве Днепровская РГА досрочно разорвала договор на закупку барабанов для бомбоубежищ. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. На все потратили более 3 млн грн.

Добавим, украинцев в сети не на шутку возмутили такие дорогостоящие закупки совершенно ненужных, по их мнению, вещей. Однако, следуя примеру Леси Украинки, "чтобы не плакать, они смеялись".