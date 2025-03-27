В Киеве частично перекроют Южный мост до августа 2025 года

Южный мост в Киеве. Фото: Вечерний Киев

В Киеве частично перекроют движение транспорта по Южному мосту в связи с масштабными ремонтными работами. Ограничения продлятся с 28 марта до 1 августа 2025 года и будут касаться направления с левого берега на правый.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодор".

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Перекрытие моста связано с проведением текущего ремонта правобережной эстакады мостового перехода в направлении улицы Саперно-Слободской, а также Столичного и Надднепрянского шоссе. Работы охватят участок длиной 650 метров.

Согласно сообщению коммунального предприятия "Киевавтодормост", ремонт предусматривает обновление железобетонной плиты проезжей части, устройство нового слоя гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.

Работы будут выполняться в два этапа с поэтапным ограничением движения. Первым этапом перекроют крайнюю левую полосу движения и частично среднюю, вторым — крайнюю правую, а также часть средней полосы. Такой подход позволит обеспечить частичную проездность по мосту в течение всего срока ремонта.

Карта движения. Фото: Киевавтодор

В предприятии напоминают, что Южный мост еще с 2021 года находится в ограниченно работоспособном состоянии и требует комплексной реконструкции с учетом современных технических требований. До момента такой реконструкции специалисты проводят регулярные работы для поддержания его эксплуатационного состояния.

В частности, в 2016-2023 годах на мосту полностью заменили деформационные швы, а с 2024 года продолжаются работы по обновлению тротуарной части. Сейчас ремонтируют покрытие, гидроизоляцию, ограждение, систему водоотведения и фасады железобетонных конструкций.

Напомним, эксперт назвал сумму, которую потратят на реставрацию мостов в Киеве.

Также Киевский городской совет объявил два тендера на ремонт пешеходных мостов в столице.