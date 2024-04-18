Ракетная атака на Киев – как выглядит академия Бойчука через месяц после прилета

В Киеве до сих пор не разобрали завалы разрушенной Академии Бойчука
В центре Киева разрушенная россиянами академия декоративного искусства и дизайна им. Н. Бойчука стоит не разобрана. Частично территория ограждена, но никакая работа ни по ликвидации последствий, ни по ремонту соседних зданий не проводится.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Последствия ракетного удара
По состоянию на 18 апреля разрушенное здание академии остается в таком же состоянии, как его покинули спасатели после разбора завалов еще в конце марта. Тогда работы проводились для поиска возможных травмированных или погибших.
Сейчас здание имеет неустойчивое частичное ограждение, расположенное возле проезжей части и тротуара. Бытовой мусор так и остается на месте. Здание рядом стоит без окон, что означает — ремонт не начинался.
История Академии им. М. Бойчука
Основана в 1999 году на базе Киевского художественно промышленного техникума, Киевская академия декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука известна своим фестивалем "Рутения", который ежегодно собирает мастеров каллиграфии со всего мира.
Напомним, утром 25 марта в Киеве в результате ракетного удара было повреждено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука. Центральная часть сооружения претерпела серьезные разрушения.
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