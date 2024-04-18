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В Киеве до сих пор не разобрали завалы разрушенной Академии Бойчука

18 апреля 2024 15:48
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Ракетная атака на Киев – как выглядит академия Бойчука через месяц после прилета
Разрушена в результате враждебной атака академия в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В центре Киева разрушенная россиянами академия декоративного искусства и дизайна им. Н. Бойчука стоит не разобрана. Частично территория ограждена, но никакая работа ни по ликвидации последствий, ни по ремонту соседних зданий не проводится.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Последствия ракетного удара

По состоянию на 18 апреля разрушенное здание академии остается в таком же состоянии, как его покинули спасатели после разбора завалов еще в конце марта. Тогда работы проводились для поиска возможных травмированных или погибших.

академия Бойчука
Завалы после прилета. Фото: Новини.LIVE

Сейчас здание имеет неустойчивое частичное ограждение, расположенное возле проезжей части и тротуара. Бытовой мусор так и остается на месте. Здание рядом стоит без окон, что означает — ремонт не начинался.

академия Бойчука
Вид разрушенного здания спустя месяц после вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

История Академии им. М. Бойчука

Основана в 1999 году на базе Киевского художественно промышленного техникума, Киевская академия декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука известна своим фестивалем "Рутения", который ежегодно собирает мастеров каллиграфии со всего мира.

Напомним, утром 25 марта в Киеве в результате ракетного удара было повреждено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука. Центральная часть сооружения претерпела серьезные разрушения.

Киев
Минкульт
ракета
ракетный удар

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