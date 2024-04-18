Ракетна атака на Київ - як виглядяє академія Бойчука за місяць після прильоту

У Києві досі не розібрали завали зруйнованої академії Бойчука
У центрі Києва зруйнована росіянами академія декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука стоїть не розібрана. Частково територія огороджена, але ніякі роботи ні з ліквідації наслідків, ні з ремонту сусідніх будівель не проводиться.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Наслідки ракетного удару
Станом на 18 квітня зруйнована будівля академії залишається такому ж стані, як її залишили рятувальники після розбору завалів ще наприкінці березня. Тоді роботи проводилися задля пошуку можливих травмованих чи загиблих осіб.
Наразі будівля має нестійку часткову огорожу, яка розташована біля проїжджої частини та тротуару. Побутове сміття так і залишається на місці. Будівля поруч стоїть без вікон, що означає — ремонт не починався.
Історія Академії ім. М. Бойчука
Заснована у 1999 році на базі Київського художньо-промислового технікуму, Київська академія декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука відома своїм фестивалем "Рутенія", який щороку збирає майстрів каліграфії з усього світу.
Нагадаємо, вранці 25 березня в Києві внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука. Центральна частина споруди зазнала серйозних руйнувань.
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