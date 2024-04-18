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У Києві досі не розібрали завали зруйнованої академії Бойчука

18 квітня 2024 15:48
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ракетна атака на Київ - як виглядяє академія Бойчука за місяць після прильоту
Зруйнована внаслідок ворожої атака академія в Києві. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У центрі Києва зруйнована росіянами академія декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука стоїть не розібрана. Частково територія огороджена, але ніякі роботи ні з ліквідації наслідків, ні з ремонту сусідніх будівель не проводиться. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Наслідки ракетного удару 

Станом на 18 квітня зруйнована будівля академії залишається такому ж стані, як її залишили рятувальники після розбору завалів ще наприкінці березня. Тоді роботи проводилися задля пошуку можливих травмованих чи загиблих осіб. 

академия Бойчука
Завали після прильоту. Фото: Новини.LIVE

Наразі будівля має нестійку часткову огорожу, яка розташована біля проїжджої частини та тротуару. Побутове сміття так і залишається на місці. Будівля поруч стоїть без вікон, що означає — ремонт не починався.

академия Бойчука
Вигляд зруйнованої будівлі через місяць після ворожої атаки. Фото: Новини.LIVEФото: Новини.LIVE

Історія Академії ім. М. Бойчука

Заснована у 1999 році на базі Київського художньо-промислового технікуму, Київська академія декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука відома своїм фестивалем "Рутенія", який щороку збирає майстрів каліграфії з усього світу.

Нагадаємо, вранці 25 березня в Києві внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука. Центральна частина споруди зазнала серйозних руйнувань.

Київ
Мінкульт
ракета
ракетний удар

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