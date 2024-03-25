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Внаслідок російської атаки на Київ було зруйновано частину Академії ім. М. Бойчука

25 березня 2024 17:56
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Внаслідок російської атаки на Київ було зруйновано частину Академії ім. М. Бойчука
Пошкоджена частина Академії ім. М. Бойчука. Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Вранці в Києві внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука. Центральна частина споруди зазнала серйозних руйнувань.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури України у понеділок, 25 березня.

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Наслідки атаки

Спортивний комплекс, конференц-зал та експозиційний центр академії зазнали найбільших ушкоджень. Також постраждали викладацькі приміщення та аудиторії.

Пошкоджена частина Академії ім. М. Бойчука. Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики
Пошкоджена частина Академії ім. М. Бойчука. Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики 
Пошкоджена частина Академії ім. М. Бойчука. Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики
Пошкоджена частина Академії ім. М. Бойчука. Фото: Комітет гуманітарної та інформаційної політики 

Наразі на місці події працюють служби порятунку та поліцейські підрозділи. За попередньою інформацією, загиблих немає, однак одна з керівників лабораторій академії отримала травми і була госпіталізована. Міністерство анонсувало проведення оцінки збитків та планування невідкладних ремонтних робіт.

Історія Академії ім. М. Бойчука

Заснована у 1999 році на базі Київського художньо-промислового технікуму, Київська академія декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука відома своїм фестивалем "Рутенія", який щороку збирає майстрів каліграфії з усього світу.

Нагадаємо, що у КМВА показали жахливі кадри з наслідками ракетної атаки на Київ.

Раніше ми писали, що через ворожу ракетну атаку поранена викладачка столичної академії.

Київ
Мінкульт
атака
ракетний удар

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