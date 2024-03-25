Внаслідок російської атаки на Київ було зруйновано частину Академії ім. М. Бойчука
Вранці в Києві внаслідок ракетного удару було пошкоджено будівлю Київської академії декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука. Центральна частина споруди зазнала серйозних руйнувань.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури України у понеділок, 25 березня.
Наслідки атаки
Спортивний комплекс, конференц-зал та експозиційний центр академії зазнали найбільших ушкоджень. Також постраждали викладацькі приміщення та аудиторії.
Наразі на місці події працюють служби порятунку та поліцейські підрозділи. За попередньою інформацією, загиблих немає, однак одна з керівників лабораторій академії отримала травми і була госпіталізована. Міністерство анонсувало проведення оцінки збитків та планування невідкладних ремонтних робіт.
Історія Академії ім. М. Бойчука
Заснована у 1999 році на базі Київського художньо-промислового технікуму, Київська академія декоративного мистецтва та дизайну ім. М. Бойчука відома своїм фестивалем "Рутенія", який щороку збирає майстрів каліграфії з усього світу.
Нагадаємо, що у КМВА показали жахливі кадри з наслідками ракетної атаки на Київ.
Раніше ми писали, що через ворожу ракетну атаку поранена викладачка столичної академії.
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