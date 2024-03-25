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У ДСНС розповіли, чи є люди під завалами у Києві

25 березня 2024 16:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДСНС розповіли, чи є люди під завалами у Києві
Рятувальники біля будівлі у Києві, яку зруйнували окупанти 25 березня. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у понеділок, 25 березня, атакували Київ. У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. На щастя, під завалами людей не було.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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У ДСНС наголосили, що під завалами людей немає.

"Інформація щодо можливого перебування під завалами однієї особи не підтвердилася", — йдеться у повідомленні.

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Допис ДСНС. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

Київ
війна
українці
ДСНС
обстріли
окупанти
рятувальники

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