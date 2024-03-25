У ДСНС розповіли, чи є люди під завалами у Києві

Рятувальники біля будівлі у Києві, яку зруйнували окупанти 25 березня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 25 березня, атакували Київ. У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. На щастя, під завалами людей не було.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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У ДСНС наголосили, що під завалами людей немає.

"Інформація щодо можливого перебування під завалами однієї особи не підтвердилася", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.