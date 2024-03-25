У ДСНС розповіли, чи є люди під завалами у Києві
Російські окупанти у понеділок, 25 березня, атакували Київ. У Печерському районі внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю. На щастя, під завалами людей не було.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Розбір завалів у Києві
У ДСНС наголосили, що під завалами людей немає.
"Інформація щодо можливого перебування під завалами однієї особи не підтвердилася", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про обстріл
Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.
Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.
Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.
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