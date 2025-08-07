В Киеве не разрешили ситуацию с разрушенными домами

Последствия атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

В Киеве до сих пор не определились, что делать с домами, разрушенными в результате ракетного удара РФ по столице 31 июля 2025 года. Киевляне возмущены бездействием местных властей.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в эфире "Київського часу".

Атака РФ на Киев 31 июля — какова ситуация с восстановлением домов

Как рассказывает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык, после массированной атаки РФ на Киев 31 июля, в результате которой пострадало более 30 домов, жители разрушенных домов в Святошинском районе до сих пор не знают, что будет с их жильем.

Как известно, одна из ракет попала в многоэтажку на улице Кучера — уничтожен целый подъезд, дома напротив без окон и дверей. Люди жалуются на отсутствие информации, путаницу с документами, медленную работу ЖЭКа и недостаток пленки для консервации окон.

В свою очередь, местные власти объясняют задержки законодательными процедурами — для проведения экспертизы нужен тендер. Его еще не объявили. В то же время чиновники обещают, что дома законсервируют и уберут завалы.

Дом в Киеве, в который попала ракета РФ 31 июля 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Жители столицы возмущены: несмотря на визит президента, который требовал действий "за три дня", ничего не изменилось. Люди не знают, безопасно ли ночевать дома, и не имеют альтернативного жилья.

Сейчас пострадавшие могут подать заявки на помощь через программу "еВідновлення" (до 350 тыс. грн) или получить выплаты через городскую программу "Турбота".

Ранее SMM-редактор и журналистка Новини.LIVE Кристина Лупаина рассказала о пережитом во время массированной атаки РФ на Киев 31 июля 2025 года. В ту ночь квартира Кристины подверглась значительным разрушениям.

Напомним, что в результате массированной атаки российских войск на Киев 31 июля 2025 года погибло 32 человека.