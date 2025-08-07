Відео
Головна Київ Журналістка Новини.LIVE розповіла про пережите під час атаки РФ

Журналістка Новини.LIVE розповіла про пережите під час атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 09:10
Журналістка Новини.LIVE поділилася пережитим після атаки РФ
Будинок, зруйнований внаслідок атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

SMM-редакторка та журналістка Новини.LIVE Крістіна Лупаїна розповіла про пережите під час масованої атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року. Внаслідок ворожого обстрілу квартира Крістіни зазнала значних руйнувань.

Про це журналістка розповіла в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Атака РФ на Київ 31 липня — журналістка про руйнування квартири

"Я знепритомніла. Весь дім — у склі та уламках", — пригадує SMM-редакторка та журналістка Новини.LIVE, яка пережила ракетний удар у Святошинському районі Києва.

Крістіна розповіла, що після потужного вибуху її двері заклинило, квартиру засипало склом, а свідомість вона втратила на кілька хвилин.

"Я лежала без тями. Хлопець тряс мене, але я не приходила до тями. Двері вибиті, стіни потріскані, шафа звалена, навколо — уламки. Нас евакуювали через квартиру сусідів, бо свої двері вже не відкривались", — пригадує редакторка.

Також вона розповіла, що поки має труднощі з оформленням компенсації. Крістіна з хлопцем подали усі необхідні заявки на отримання допомоги. Однак, за її словами, на кожному кроці бюрократична перешкода і перекидання відповідальності.

"ЖЕК — це пекло. Черги шалені, графік негнучкий, у вихідні — "це ж не горить". Жодних чітких строків, усе хаотично. Замість допомоги — лише бюрократія", — зазначає Крістіна.

А також додає, що жителі пошкодженого будинку досі не мають офіційних висновків про його стан. Хтось каже — можна ремонтувати, хтось — що частину будівлі треба зносити. Однак офіційного висновку за тиждень так і не дочекалися.

Нагадаємо, що 31 липня російські війська завдали ракетного удару по Києву. Зокрема, одна з ракет влучила прямо у будинок.

Зазначимо, що внаслідок ракетної атаки РФ на Київ 31 липня 2025 року загинуло 32 людини.

Київ обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
