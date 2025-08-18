Видео
Главная Киев В Киеве разрешительные документы стали способом шантажа — адвокат

В Киеве разрешительные документы стали способом шантажа — адвокат

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 08:41
Адвокат Калько обвинил власти Киева в массовых отказах в обращениях
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Дмитрий Калько резко высказался о городской власти Киева. По его словам, складывается впечатление, что под руководством городского головы Виталия Кличко есть задача — предоставлять как можно больше отказов в любых обращениях.

Об этом Дмитрий Калько сказал в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Эффективность власти Киева

"Уже есть закон об админпроцедурах, уже нельзя по закону дать отказ без участия лица — его надо пригласить. Плевать хотели на закон", — говорит Калько.

По его словам, около 90% отказов в среднем по любой услуге, а больше всего — в вопросах градостроительства и землепользования.

"Мы считаем, добросовестные граждане, что KPI органов власти было бы количество предоставленных услуг, а я вижу, как адвокат, что у городского головы и его подчиненных KPI является количество неоказанных услуг и в основе лежит создание коррупционного спроса с целью продажи бесплатных услуг государства и местного самоуправления", — заметил он.

По словам адвоката, городские власти столицы сознательно срывают определенные процессы, поэтому пропуска и разрешительные документы стали инструментом шантажа.

"А почему отказ состоялся? А где же в ЦПАУ сорокачасовой прием? Согласно закону, 40 часов в неделю по консультации по той или иной услуге. А как доносится? Как разъясняется человеку основания для отказа? Какова процедура этих отказов?" — подчеркнул Калько.

Он отметил, что максимальное количество отказов предопределяет спрос на определенную услугу.

Напомним, в Киеве подозревают чиновника управления образования и гендиректора предприятия в завладении деньгами на ремонте укрытия в школе.

Ранее в столице объявили подозрение четырем предпринимателям и начальнице отдела Управления образования Днепровской районной администрации, которые закупили генераторы для укрытий по завышенным ценам.

Виталий Кличко Киев власть услуги адвокат
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
