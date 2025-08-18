Адвокат Калько звинуватив владу Києва у масових відмовах у зверненнях

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Дмитро Калько різко висловився про міську владу Києва. За його словами, складається враження, що під керівництвом міського голови Віталія Кличка є завдання — надавати якомога більше відмов у будь-яких зверненнях.

Про це Дмитро Калько сказав в ефірі "Київського часу".

Ефективність влади Києва

"Вже є закон про адмінпроцедури, вже не можна згідно з законом дати відмову без участі особи — її треба запросити. Плювати хотіли на закон", — каже Калько.

За його словами, близько 90% відмов в середньому по будь-якій послузі, а найбільше — в питаннях містобудівництва та землекористування.

"Ми вважаємо, добросовісні громадяни, що KPI органів влади була б кількість наданих послуг, а я бачу, як адвокат, що у міського голови і його підлеглих KPI є кількість ненаданих послуг і в основі лежить створення корупційного попиту з метою продажу безкоштовних послуг держави і місцевого самоврядування", — зауважив він.

За словами адвоката, міська влада столиці свідомо зриває певні процеси, тому перепустки та дозвільні документи стали інструментом шантажу.

"А чому відмова відбулась? А де ж в ЦНАПах сорокагодинний прийом? Згідно з законом, 40 годин на тиждень з консультації з тієї чи іншої послуги. А як доноситься? Як розʼяснюється людині підстави для відмови? Яка процедура цих відмов?" — наголосив Калько.

Він зауважив, що максимальна кількість відмов зумовлює попит на певну послугу.

