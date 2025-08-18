Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві дозвільні документи стали інструментом шантажу, — адвокат

У Києві дозвільні документи стали інструментом шантажу, — адвокат

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 08:41
Адвокат Калько звинуватив владу Києва у масових відмовах у зверненнях
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Адвокат Дмитро Калько різко висловився про міську владу Києва. За його словами, складається враження, що під керівництвом міського голови Віталія Кличка є завдання — надавати якомога більше відмов у будь-яких зверненнях.

Про це Дмитро Калько сказав в ефірі "Київського часу".

Реклама
Читайте також:

Ефективність влади Києва

"Вже є закон про адмінпроцедури, вже не можна згідно з законом дати відмову без участі особи — її треба запросити. Плювати хотіли на закон", — каже Калько. 

За його словами, близько 90% відмов в середньому по будь-якій послузі, а найбільше — в питаннях містобудівництва та землекористування.

"Ми вважаємо, добросовісні громадяни, що KPI органів влади була б кількість наданих послуг, а я бачу, як адвокат, що у міського голови і його підлеглих KPI є кількість ненаданих послуг і в основі лежить створення корупційного попиту з метою продажу безкоштовних послуг держави і місцевого самоврядування", — зауважив він.

За словами адвоката, міська влада столиці свідомо зриває певні процеси, тому перепустки та дозвільні документи стали інструментом шантажу.

"А чому відмова відбулась? А де ж в ЦНАПах сорокагодинний прийом? Згідно з законом, 40 годин на тиждень з консультації з тієї чи іншої послуги. А як доноситься? Як розʼяснюється людині підстави для відмови? Яка процедура цих відмов?" — наголосив Калько.

Він зауважив, що максимальна кількість відмов зумовлює попит на певну послугу. 

Нагадаємо, у Києві підозрюють чиновника управління освіти та гендиректора підприємства в заволодінні грошима на ремонті укриття в школі.

Раніше у столиці оголосили підозру чотирьом підприємцям та начальниці відділу Управління освіти Дніпровської районної адміністрації, які закупили генератори для укриттів за завищеними цінами.

Віталій Кличко Київ влада послуги адвокат
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації