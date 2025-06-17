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Главная Киев В Киеве ГСЧС спасли еще одного человека из-под завалов — детали

В Киеве ГСЧС спасли еще одного человека из-под завалов — детали

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Дата публикации 17 июня 2025 09:23
В Киеве продолжаются спасательные работы после ракетного удара — вытащили еще одного человека
Разбор завалов в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти В Киеве продолжается разбор завалов

Спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы разрушенной многоэтажки в Соломенском районе в Киеве, которая пострадала в результате российской ракетной атаки. Сегодня из-под обломков удалось деблокировать еще одного человека.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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В то же время остается неизвестной судьба по меньшей мере пяти жителей, которые не выходят на связь с родственниками. Поисково-спасательные работы не будут прекращаться, пока не будет установлено местонахождение каждого из них.

По последним данным, количество погибших в столице возросло до 14 человек, еще 60 человек получили ранения. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое.

наслідки атаки на Київ 17 червня
Обвал дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ракетный удар попал непосредственно по жилому дому. Попадание привело к полному обвалу целого подъезда вплоть до подвального помещения. Работы по разбору завалов осложнены значительными повреждениями конструкций и риском новых обвалов. ГСЧС, медики и коммунальные службы работают на месте.

Напомним, ночная атака на Киев была одной из самых масштабных: враг выпустил 175 дронов, более 14 крылатых и по меньшей мере две баллистические ракеты.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал подробности удара по Киеву.

Киев ГСЧС обстрелы спасатели війна завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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