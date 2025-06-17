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Головна Київ Ракета пройшла аж до підвалу — Клименко про удар по будинку

Ракета пройшла аж до підвалу — Клименко про удар по будинку

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Дата публікації: 17 червня 2025 09:07
У Солом'янському районі Києва ракета пройшла всі поверхи до підвалу
Рятувальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Удар по будинку у Києві 17 червня

Російська ракета у ніч проти вівторка, 17 червня, влучила у житлову дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі Києва. Вона пройшла всі поверхи аж до підвалу.

Про це розповів голова МВС Ігор Клименко у коментарі КИЇВ24.

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Удар по будинку у Києві 17 червня

"Дев'ятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів, ракета пройшла аж до підвалу", — сказав міністр.

За його словами, зараз рятувальники будуть підіймати великі конструкції, аби точно визначити кількість людей під завалами.

Також правоохоронці вже два рази обійшли всі квартири, аби встановити, чи є серед жителів будинку поранені. Клименко додав, що вдалося врятувати кілька людей, яких завалило уламками.

На місці працюють рятувальні собаки, співробітники ДСНС слухають, чи є якісь звуки, аби вчасно прийти на допомогу.

Нагадаємо, у Києві від російського удару вночі загинули 14 людей, зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Рятувальники шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

Також відомо про 55 постраждалих, 40 з яких ушпиталили. За даними міської влади, у дев'ятиповерхівку було пряме влучання балістичної ракети.

Київ обстріли Ігор Клименко війна в Україні атака загиблі
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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