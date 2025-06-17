У Києві тривають рятувальні роботи після ракетного удару — витягли ще одну людину

Розбір завалів у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки у Солом'янському районі в Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки. Сьогодні з-під уламків вдалося деблокувати ще одну людину.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Києві триває розбір завалів

Водночас залишається невідомою доля щонайменше п’яти мешканців, які не виходять на зв’язок із родичами. Пошуково-рятувальні роботи не припинятимуться, доки не буде встановлено місцеперебування кожного з них.

За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до 14 осіб, ще 60 людей отримали поранення. Стан деяких потерпілих оцінюється як важкий.

Обвал будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Ракетний удар влучив безпосередньо по житловому будинку. Влучання призвело до повного обвалу цілого під'їзду аж до підвального приміщення. Роботи з розбору завалів ускладнені значними пошкодженнями конструкцій та ризиком нових обвалів. ДСНС, медики та комунальні служби працюють на місці.

Нагадаємо, нічна атака на Київ була однією з наймасштабніших: ворог випустив 175 дронів, понад 14 крилатих і щонайменше дві балістичні ракети.

Глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці удару по Києву.