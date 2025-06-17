У Києві тривають рятувальні роботи після ракетного удару — витягли ще одну людину

У Києві ДСНС врятували ще одну людину з-під завалів — нові деталі
Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки у Солом'янському районі в Києві, яка постраждала внаслідок російської ракетної атаки. Сьогодні з-під уламків вдалося деблокувати ще одну людину.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
У Києві триває розбір завалів
Водночас залишається невідомою доля щонайменше п’яти мешканців, які не виходять на зв’язок із родичами. Пошуково-рятувальні роботи не припинятимуться, доки не буде встановлено місцеперебування кожного з них.
За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до 14 осіб, ще 60 людей отримали поранення. Стан деяких потерпілих оцінюється як важкий.
Ракетний удар влучив безпосередньо по житловому будинку. Влучання призвело до повного обвалу цілого під'їзду аж до підвального приміщення. Роботи з розбору завалів ускладнені значними пошкодженнями конструкцій та ризиком нових обвалів. ДСНС, медики та комунальні служби працюють на місці.
Нагадаємо, нічна атака на Київ була однією з наймасштабніших: ворог випустив 175 дронів, понад 14 крилатих і щонайменше дві балістичні ракети.
Глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці удару по Києву.
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