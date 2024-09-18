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В Киеве два дня между домами гулял лось

18 сентября 2024 13:13
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Киеве по улице гулял лось в Шевченковском районе
Лось ходит в Шевченковском районе Киева. Фото: скриншот
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киеве по улицам Шевченковского района разгуливал лось, который, вероятно, потерялся и попал в жилой район. Его уже поймали и вывезли за город.

Об этом сообщает "КИЕВ24".

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Киевляне заметили на улице Шевченковского района столицы лося и вызвали правоохранителей. Очевидцы утверждали, что животное уже второй день разгуливает по Киеву.

Уже 18 сентября работники Центра спасения диких животных нашли лося. Там объяснили, что от киевлян поступило десятки обращений, но каждый раз, когда они приезжали на место, животное убегало или пряталось.

Как лось оказался посреди Киева

Специалисты Центра спасения диких животных объяснили, что такое поведение лося вызвано испугом от регулярных обстрелов со стороны России, сопровождающихся громкими взрывами. В частности, чаще всего такие случаи происходят в Святошинском районе.

Впоследствии в лося удалось попасть снотворной проволокой.

Ветеринары Киевского зоопарка и Киевской городской больницы ветеринарной медицины наблюдали за поведением лося, дождались, пока он уснет и впоследствии начали процесс отгрузки и вывоза животного в безопасное место.  Жизни и здоровью животного уже ничего не угрожает. А киевлянам посоветовали в таких случаях не пытаться самостоятельно укротить животное, а обращаться к правоохранителям.

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