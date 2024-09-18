У Києві по вулиці гуляв лось у Шевченківському районі

Лось розгулює у Шевченківському районі Києва. Фото: скриншот

У Києві вулицями Шевченківського району розгулював лось, який, ймовірно загубився та потрапив у житловий район. Його вже спіймали та вивезли за межі міста.

Про це повідомляє "КИЇВ24".

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Кияни помітили на вулиці Шевченківського району столиці лося та викликали правоохоронців. Очевидці стверджували, що тварина вже другий день розгулює по Києву.

Вже 18 вересня, працівники Центру порятунку диких тварин знайшли лося. Там пояснили, що від киян надійшло десятки звернень, але щоразу, як вони приїздили на місце, тварина тікала геть або ховалася.

Як лось опинився посеред Києва

Фахівці Центру порятунку диких тварин пояснили, що така поведінка лося спричинена переляком від регулярних обстрілів з боку Росії, які супроводжуються гучними вибухами. Зокрема, найчастіше такі випадки трапляються у Святошинському районі.

Згодом в лося вдалося поцілити снодійним дротиком.

Ветеринари Київського зоопарку та Київської міської лікарні ветеринарної медицини спостерігали за поведінкою лося, дочекалися, поки він засне та згодом почали процес відвантаження та вивезення тварини у безпечне місце. Життю та здоров'ю тварини вже нічого не загрожує. А киянам порадили в таких випадках не намагатися самотужки приборкати тварину, а звертатися до правоохоронців.