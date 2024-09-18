В Киеве СБУ обыскивает Свято-Введенский мужской монастырь УПЦ МП

В Киеве СБУ устроила обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП
18 сентября 2024 10:44
Сотрудники СБУ возле Свято-Веденского мужского монастыря. Фото: Суспільне
В Киеве в среду, 18 сентября, сотрудники Службы безопасности Украины устроили обыски в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП. Следственные действия якобы производятся сразу по нескольким уголовным статьям.
Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на собственные источники в СБУ.
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Служба безопасности Украины не предоставляла официальных комментариев относительно обысков в Свято-Введенском мужском монастыре УПЦ МП.
Впрочем, ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники в силовых структурах, сообщает о том, что местные монахи якобы распространяли кремлевскую пропаганду и поддерживали вторжение России в Украину.
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