В Киеве две сестры танцевали на могилах военных: их задержала полиция

Задержана нарушительница-"танцовщица". Фото: Нацполиция

В Киеве две сестры танцевали на кладбище у захоронений военных, после чего выложили видео в интернет. Менее чем через час правоохранители установили их местонахождение и доставили в отдел полиции.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

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Девушки танцевали на кладбище

Вчера, около 18:00, полицейские во время мониторинга социальных сетей увидели видео, где две девушки танцуют на могилах погибших воинов на одном из столичных кладбищ.

Для отработки информации сразу привлеклись оперативники управления уголовного розыска полиции Киева и аналитики столичного главка.

Правоохранители Киева передали ориентировку на нарушительниц всем нарядам полиции. Уже через час патрульные остановили киевлянок возле станции метро "Золотые Ворта" и доставили в Деснянское управление полиции.

Как стало известно, две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины.

Задержана нарушительница-"танцовщица". Фото: Нацполиция

Задержана нарушительница-"танцовщица". Фото: Нацполиция

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — поругание над могилой. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Фигуранткам грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, 31 января сетью начали распространяться фото с пьяных вечеринок, где девушки без сознания подвергаются насилию и унижению. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, переехавших в Киев.

Также мы писали, что 3 февраля блоггеру "пьяных вечеринок" Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание длилось до 1 апреля без возможности внесения залога.

Добавим, двух фигурантов по делу "пьяных вечеринок", которые приглашали в гости девушек и совершали над ними сексуальное насилие, выпустили на свободу под залог.