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В Киеве двое мужчин похитили врача и потребовали два миллиона гривен выкупа

13 июня 2024 16:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Требовали два миллиона долларов за похищенного врача — в Киеве арестовали двух злоумышленников
Обыски в доме одного из арестантов. Фото: Киевская областная прокуратура
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Соломенском районе Киева в четверг, 13 июня, были арестованы двое мужчин, похитивших врача-кардиохирурга. Преступники представлялись полицейскими и требовали два миллиона долларов выкупа.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По данным следствия, злоумышленники договорились о похищении врача ради выкупа. Когда тот проходил мимо дома, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные ему мужчины. Один из них представился полицейским. Они заставили потерпевшего сесть в машину, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество.

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Полицейский и потерпевший. Источник: Киевская городская прокуратура

Ему заявили, что это "яд", после чего требовали у него два миллиона долларов за антидот. Поняв, что у него нет таких денег, они обыскали его, забрали 15 тыс. грн, которые были в сумке, высадили медика из машины на Совских прудах и скрылись.

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Полицейский и злоумышленник. Источник: Киевская городская прокуратура

Полиции удалось арестовать одного из подозреваемых. Соломенский райсуд столицы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители разыскивают его сообщника.

Напомним, ранее в Киеве во время комендантского часа в одну из гостиниц Подольского района пытался попасть агрессивно ведущий себя мужчина, а когда на место прибыла полиция, он ударил по лицу одного из правоохранителей.

А также мы сообщали, что в Киевской области мужчина в военной форме в маршрутке начал угрожать пассажирам, усевшись рядом с водителем с ножом в руке.

медики
Украина
Киев
полиция
врачи
Криминал
похищение

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