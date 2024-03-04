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В Киеве двое воров зоомагазина пытались нанести увечья полиции ножом — детали

4 марта 2024 12:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве двое воров зоомагазина пытались нанести увечья полиции ножом — детали
Задержание злоумышленников. Фото: полиция Киева
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве задержали воров зоотоваров. Во время задержания, злоумышленники проявили дерзкое сопротивление и угрожали правоохранителям ножом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 4 марта.

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Задержание злоумышленников

Во время реализации оперативной информации, сотрудники уголовного розыска киевского главного управления и Дарницкого районного отдела полиции выявили двух жителей города, причастных к краже из зоомагазина. 

Задержание злоумышленников
Задержание злоумышленников. Фото: полиция Киева
Задержание злоумышленников
Оружие злоумышленников. Фото: полиция Киева

Согласно заявлению начальника киевской полиции Дмитрия Шумейко преступники использовали лом для взлома входной двери, повредили видеонаблюдение в помещении, а затем украли ноутбук, строительный инструмент и товары для домашних животных. 

После этого они загрузили украденные вещи в автомобиль и попытались скрыться, но были оперативно задержаны полицией. 

"36-летний водитель был задержан возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", — сообщили в полиции.

Задержание злоумышленников
Улики против злоумышленников. Фото: полиция Киева

При обыске транспортного средства подозреваемых полиция обнаружила украденные товары и другие вещественные доказательства преступления.

полиция Киева
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве неизвестный украл золотую цепочку в ювелирном магазине. Полиция обнаружила злоумышленника и оказалось, что украшение он уже обменял в ломбарде.

Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения. Теперь ему грозит до 15 лет лишений свободы с конфискацией имущества.

Киев
оружие
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полиция
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преступление

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