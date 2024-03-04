В Киеве двое воров зоомагазина пытались нанести увечья полиции ножом — детали
В Киеве задержали воров зоотоваров. Во время задержания, злоумышленники проявили дерзкое сопротивление и угрожали правоохранителям ножом.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в понедельник, 4 марта.
Задержание злоумышленников
Во время реализации оперативной информации, сотрудники уголовного розыска киевского главного управления и Дарницкого районного отдела полиции выявили двух жителей города, причастных к краже из зоомагазина.
Согласно заявлению начальника киевской полиции Дмитрия Шумейко преступники использовали лом для взлома входной двери, повредили видеонаблюдение в помещении, а затем украли ноутбук, строительный инструмент и товары для домашних животных.
После этого они загрузили украденные вещи в автомобиль и попытались скрыться, но были оперативно задержаны полицией.
"36-летний водитель был задержан возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо. Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", — сообщили в полиции.
При обыске транспортного средства подозреваемых полиция обнаружила украденные товары и другие вещественные доказательства преступления.
Напомним, в Киеве неизвестный украл золотую цепочку в ювелирном магазине. Полиция обнаружила злоумышленника и оказалось, что украшение он уже обменял в ломбарде.
Ранее в Киеве полицейские задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения. Теперь ему грозит до 15 лет лишений свободы с конфискацией имущества.
Читайте Новини.LIVE!