В Киеве украли драгоценное украшение из ювелирного магазина — полиция задержала злоумышленника

Полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Печерском районе Киева неизвестный украл золотую цепочку в ювелирном магазине. Правоохранители обнаружили злоумышленника и оказалось, что украшение он уже обменял в ломбарде.

Об этом сообщает Полиция Киева в понедельник, 12 февраля.

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Так, правоохранители получили сообщение от директора ювелирного магазина в Печерском районе о краже золотой цепочки.

Полиция установила приметы мужчины и выяснила его местонахождение — злоумышленник скрывался в квартире знакомой в Соломенском районе.

"Им оказался киевлянин, 1981 года, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

Оказалось, что украденное украшение мужчина сбыл в один из ломбардов, его уже изъяли и вскоре вернут в магазин.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения. Теперь ему грозит до 15 лишений свободы с конфискацией имущества.

Также в Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, обещавшего мужчине призывного возраста сняться с военного учета.