В Киеве украли драгоценное украшение из ювелирного магазина — полиция задержала злоумышленника
В Печерском районе Киева неизвестный украл золотую цепочку в ювелирном магазине. Правоохранители обнаружили злоумышленника и оказалось, что украшение он уже обменял в ломбарде.
Об этом сообщает Полиция Киева в понедельник, 12 февраля.
Полиция Киева нашла мужчину, который обокрал ювелирный магазин
Так, правоохранители получили сообщение от директора ювелирного магазина в Печерском районе о краже золотой цепочки.
Полиция установила приметы мужчины и выяснила его местонахождение — злоумышленник скрывался в квартире знакомой в Соломенском районе.
"Им оказался киевлянин, 1981 года, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества", — говорится в сообщении.
Оказалось, что украденное украшение мужчина сбыл в один из ломбардов, его уже изъяли и вскоре вернут в магазин.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в краже, совершенном в условиях военного положения. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения. Теперь ему грозит до 15 лишений свободы с конфискацией имущества.
Также в Киеве правоохранители задержали участника коррупционной схемы, обещавшего мужчине призывного возраста сняться с военного учета.
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