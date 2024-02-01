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У Києві поліція затримала чоловіка за здійснення двох розбійних нападів за день

1 лютого 2024 11:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві поліція затримала чоловіка за здійснення двох розбійних нападів за день
Поліція на вулицях Києва. Фото ілюстративне: Вечірній Київ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який протягом дня скоїв два розбійних напади. Тепер йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Чоловік скоїв два розбійних напади

До столичної поліції надійшло повідомлення від працівників фірми з видачі кредитів про те, що до офісного приміщення зайшов чоловік і, погрожуючи ножем, вимагав гроші. Проте співробітниці закладу вдалося натиснути кнопку виклику охорони. Помітивши це, зловмисник утік.

На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група, а також кінологи та працівники кримінальної поліції.

"В той час, коли правоохоронці документували злочин, до чергової частини надійшов ще один виклик про вчинення аналогічного кримінального правопорушення за іншою адресою", — розповіли правоохоронці.

напад
Нападник у приміщенні. Фото: Національна поліція
напад
Підозрюваний у приміщенні під час нападу. Фото: Національна поліція

Слідчі дії правоохоронців

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що до обох розбійних нападів причетна одна і та сама особа. Ним виявився киянин 1989 року народження.

Поліцейські встановили маршрут його руху та протягом декількох годин затримали нападника на території Київської області, де він переховувався.

Фігуранту повідомили про підозру в розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану. За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

напад
Чоловік, який здійснив два напади. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли, що столичні правоохоронці у співпраці з Шевченківською окружною прокуратурою викрили чиновника Центральної випробувальної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та місті Києві. Посадовцю інкримінують вимагання та одержання грошей.

Нагадуємо,  що у Києві правоохоронці затримали учасника корупційної схеми, який обіцяв чоловіку призовного віку знятися з військового обліку. За свої "послуги" він вимагав 3,5 тисячі доларів.

Київ
напад
поліція
Україна
Кримінал

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