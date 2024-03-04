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У Києві двоє злодіїв зоомагазину намагалися завдати каліцтва поліції ножем — деталі

4 березня 2024 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві двоє злодіїв зоомагазину намагалися завдати каліцтва поліції ножем — деталі
Затримання зловмисників. Фото: поліція Києва
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Києві затримали злодіїв зоотоварів. Під час затримання зловмисники виявили зухвалий опір та погрожували правоохоронцям ножем.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 4 березня.

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Затримання зловмисників

Під час реалізації оперативної інформації, співробітники карного розшуку київського головного управління та Дарницького районного відділу поліції виявили двох мешканців міста, причетних до крадіжки із зоомагазину.

Затримання зловмисників
Затримання зловмисників. Фото: поліція Києва
Затримання зловмисників
Зброя зловмисників. Фото: поліція Києва

Згідно з заявою начальника київської поліції Дмитра Шумейка, злочинці використали брухт для злому вхідних дверей, пошкодили відеоспостереження в приміщенні, а потім вкрали ноутбук, будівельний інструмент та товари для домашніх тварин.

Після цього вони завантажили вкрадені речі в автомобіль і спробували втекти, але були оперативно затримані поліцією.

"36-річного водія було затримано біля автомобіля, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір і, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату і висмикнув кільце. Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників карного розшуку боєприпас був перехоплений і зловмисника затримано", — повідомили в поліції.

Затримання зловмисників
Докази проти зловмисників. Фото: поліція Києва

Під час обшуку транспортного засобу підозрюваних поліція виявила вкрадені товари та інші речові докази злочину.

поліція Києва
Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві невідомий вкрав золотий ланцюжок у ювелірному магазині. Поліція виявила зловмисника і виявилося, що прикрасу він уже обміняв у ломбарді.

Раніше в Києві поліцейські затримали чоловіка, який протягом дня вчинив два розбійні напади. Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київ
зброя
крадіжка
поліція
магазини
загрози
Кримінал
злочин

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