У Києві двоє злодіїв зоомагазину намагалися завдати каліцтва поліції ножем — деталі

Затримання зловмисників. Фото: поліція Києва

У Києві затримали злодіїв зоотоварів. Під час затримання зловмисники виявили зухвалий опір та погрожували правоохоронцям ножем.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у понеділок, 4 березня.

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Затримання зловмисників

Під час реалізації оперативної інформації, співробітники карного розшуку київського головного управління та Дарницького районного відділу поліції виявили двох мешканців міста, причетних до крадіжки із зоомагазину.

Затримання зловмисників. Фото: поліція Києва

Зброя зловмисників. Фото: поліція Києва

Згідно з заявою начальника київської поліції Дмитра Шумейка, злочинці використали брухт для злому вхідних дверей, пошкодили відеоспостереження в приміщенні, а потім вкрали ноутбук, будівельний інструмент та товари для домашніх тварин.

Після цього вони завантажили вкрадені речі в автомобіль і спробували втекти, але були оперативно затримані поліцією.

"36-річного водія було затримано біля автомобіля, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір і, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату і висмикнув кільце. Завдяки злагодженим та професійним діям оперативників карного розшуку боєприпас був перехоплений і зловмисника затримано", — повідомили в поліції.

Докази проти зловмисників. Фото: поліція Києва

Під час обшуку транспортного засобу підозрюваних поліція виявила вкрадені товари та інші речові докази злочину.

Повідомлення поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві невідомий вкрав золотий ланцюжок у ювелірному магазині. Поліція виявила зловмисника і виявилося, що прикрасу він уже обміняв у ломбарді.

Раніше в Києві поліцейські затримали чоловіка, який протягом дня вчинив два розбійні напади. Наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.