Экс-руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский, вероятно, выехал за границу по поддельному заключению ВВК

Правоохранители проводят следственные действия. Фото: полиция Киева

Полиция Киева проводит следственные действия у экс-руководителя КП "Киевский метрополитен", который выехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии (ВВК). Мужчина был исключен с воинского учета.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в четверг, 16 января.

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По информации правоохранителей, решением врачебной комиссии мужчина был исключен с воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни. Таким образом ему удалось беспрепятственно выехать за границу во время военного положения.

"По указанному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия", — говорится в сообщении.

Происходят следственные действия. Фото: полиция Киева

Отметим, что, вероятно, речь идет о Викторе Брагинском. 16 июля 2014 года киевский городской голова Виталий Кличко назначил его начальником КП "Киевский метрополитен", где тот работал до марта 2024 года.

Сообщение полиции Киева в Facebook

Напомним, в марте 2024 года журналисты Bihus.Info обнародовали громкое расследование, в котором говорилось о том, что родственники экс-руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского активно скупают элитную недвижимость и земельные участки. А уже 24 декабря стало известно, что Брагинский объявлен в розыск. Его подозревают в служебной халатности, из-за которой городской бюджет понес значительные убытки.