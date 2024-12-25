Брагніського розшукують - що відомо

Екскерівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський. Фото: соцмережі Брагінського

Колишній керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський оголошений у розшук Міністерством внутрішніх справ України. Він підозрюється у службовій недбалості, яка призвела до значних збитків міському бюджету та серйозних проблем у роботі метрополітену.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у вівторок, 24 грудня.

Читайте також:

Що сталося з Брагінським

У листопаді 2024 року прокуратура повідомила Брагінському про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

За даними слідства, він неналежно виконував службові обов’язки:

Не оцінював ризики надзвичайних ситуацій на об’єктах метрополітену.

Не вживав заходів для підтримки конструкцій станцій у належному стані.

Ігнорував дефекти конструкцій тунелів, що спричинило їх пошкодження, утворення тріщин, потрапляння води до тунелів та порушення гідроізоляції.

У грудні 2023 року через руйнування тунелів рух поїздів між станціями "Деміївська" та "Либідська" був припинений.

Внаслідок цього міському бюджету завдано збитків на 138,5 млн грн. КП "Київський метрополітен" недоотримало доходів на суму близько 26 млн грн.

У березні 2024 року Брагінський був звільнений після розслідування журналістів, які виявили дорогі квартири та земельні ділянки, записані на його родичів.

Датою зникнення ексдиректора вказано 20 червня 2024 року. За інформацією МВС, його востаннє бачили у Києві.

Нагадаємо, у метро Києва майже рік тому сталася розгерметизація на деяких станціях синьої гілки. Наразі їх відкрили для пасажирів, витративши на відновлення станцій майже пів мільярда гривень.

В Києві 1 грудня відкрили Подільсько-Воскресенський міст, який будували понад 30 років. За цей час на нього було витрачено понад 20 мільярдів гривень.