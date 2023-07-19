В Киеве фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт: КГГА назвала сроки

Фуникулер в Киеве. Фото: google.com

Киевский фуникулер закрывается на ежегодный плановый ремонт. Ограничения продлятся с 20 июля по 22 августа.

Об этом сообщает КГГА.

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Плановый ремонт фуникулера

Специалисты будут ремонтировать:

машинный, компрессорный и тиристорный зал;

проведут сокращение троса;

обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой;

выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

После всех работ будут проведены статические и динамические испытания агрегатов под нагрузкой.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве очередной скандал с тендерами и миллионным выделением средств из местного бюджета . Во время полномасштабной войны КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило тендер на демонтаж цеха №5 бывшего завода "Большевик" с ожидаемой стоимостью 93,38 млн грн.

Добавим, киевлян возмутил еще один скандал с закупками - в Киеве реконструируют транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.