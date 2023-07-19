В Киеве фуникулер закроют на ежегодный плановый ремонт: КГГА назвала сроки
Киевский фуникулер закрывается на ежегодный плановый ремонт. Ограничения продлятся с 20 июля по 22 августа.
Об этом сообщает КГГА.
Плановый ремонт фуникулера
Специалисты будут ремонтировать:
- машинный, компрессорный и тиристорный зал;
- проведут сокращение троса;
- обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой;
- выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.
После всех работ будут проведены статические и динамические испытания агрегатов под нагрузкой.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве очередной скандал с тендерами и миллионным выделением средств из местного бюджета . Во время полномасштабной войны КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" объявило тендер на демонтаж цеха №5 бывшего завода "Большевик" с ожидаемой стоимостью 93,38 млн грн.
Добавим, киевлян возмутил еще один скандал с закупками - в Киеве реконструируют транспортную развязку за 1,3 млрд гривен. Речь идет о пересечении улиц Полярной и Богатырской в Оболонском районе столицы.