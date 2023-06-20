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В Киеве главе Днепровской РГА подарили барабаны "для снятия стресса"

20 июня 2023 16:03
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве главе Днепровской РГА подарили барабаны "для снятия стресса"
В Киеве главе Днепровской РГА подарили барабаны. Фото: Дмитрий Белоцерковец
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня в помещении Киевсовета было "горячо". Скандальному руководителю Днепровской РГА депутаты фракции "УДАР Виталия Кличко" подарили барабаны "для снятия стресса" во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец.

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"Только что перед депутатским корпусом Киевсовета выступал назначенный Президентом чиновник от "Слуги народа" глава Днепровской райгосадминистрации с попыткой объяснить абсурдную закупку барабанов для укрытий почти за 1 млн грн. Объяснить эту смелую идею, чиновник так и не смог, отметив лишь, что от закупки барабанов пришлось отказаться", — отметил Белоцерковец.

Он также добавил, что такой подарок вручен для того, чтобы глава Днепровской РГА "снял" стресс, вызванный скандалом вокруг закупки барабанов у бомбоубежища на сумму почти миллион гривен.

 

В Киеве главе Днепровской РГА подарили барабаны. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что недавний скандал с барабанами, сковородками и овощерезками для бомбоубежищ набрал бешеный оборот. Следовательно, Днепровская районная администрация города Киева досрочно расторгла договор на закупку 306 барабанов, которые должны были установить в столичных бомбоубежищах.

Добавим, что в одном из районов Киева в укрытие для учебных заведений закупили дорогие сковородки, профессиональные овощерезки и барабаны для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог.

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