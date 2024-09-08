В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажке

Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС

В Подольском районе Киева в воскресенье, 8 сентября, произошел пожар в многоэтажном доме. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Утром в 11:30 столичные спасатели получили сообщение о пожаре в Подольском районе.

"Воспламенение произошло на балконе 12 этажа и распространилось на балкон 13-го", — говорится в сообщении.

Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС

В ГСЧС проинформировали, что в 12:03 огонь был локализован, а в 12:15 — ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Спасатели на месте пожара Фото: ГСЧС

В целом на месте возгорания работали 30 спасателей и семь единиц техники. Причину пожара устанавливают правоохранители.