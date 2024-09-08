Вибух у Києві 8 вересня - під завалами можуть перебувати люди

У КМВА уточнили інформацію щодо кількості загиблих через вибух на АТП
8 вересня 2024 13:01
Розбір завалів. Фото: ДСНС
У Голосіївському районі у неділю, 8 вересня, стався вибух на автотранспортному підприємстві. Наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
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"На території АТП в Голосіївському районі стався вибух техногенного походження", — уточнили в КМВА.
Відомо, що внаслідок цього частково була зруйнована двоповерхова будівля 40 на 100 метрів. Станом на зараз з-під завалів АТП дістали двох загиблих, там ще можуть перебувати люди.
Правоохоронці залучили до рятувально-пошукової операції кінологічний розрахунок. Всі оперативні служби працюють на місці.
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