Вибух у Києві 8 вересня - під завалами можуть перебувати люди

Розбір завалів. Фото: ДСНС

У Голосіївському районі у неділю, 8 вересня, стався вибух на автотранспортному підприємстві. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"На території АТП в Голосіївському районі стався вибух техногенного походження", — уточнили в КМВА.

Відомо, що внаслідок цього частково була зруйнована двоповерхова будівля 40 на 100 метрів. Станом на зараз з-під завалів АТП дістали двох загиблих, там ще можуть перебувати люди.

Правоохоронці залучили до рятувально-пошукової операції кінологічний розрахунок. Всі оперативні служби працюють на місці.