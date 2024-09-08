У Києві ліквідували пожежу у багатоповерхівці

У Києві горіла багатоповерхівка — у ДСНС поділились деталями
8 вересня 2024 14:24
Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС
У Подільському районі Києва у неділю, 8 вересня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Читайте також:
Пожежа у Києві 8 вересня
Вранці об 11:30 столичні рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Подільському районі.
"Загоряння сталося на балконі 12 поверху і поширилося на балкон 13-го", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС проінформували, що о 12:03 вогонь було локалізовано, а о 12:15 — ліквідовано. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Загалом на місці загоряння працювали 30 рятувальників та сім одиниць техніки. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.
Читайте Новини.LIVE!