У Києві ліквідували пожежу у багатоповерхівці

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

У Подільському районі Києва у неділю, 8 вересня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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Вранці об 11:30 столичні рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Подільському районі.

"Загоряння сталося на балконі 12 поверху і поширилося на балкон 13-го", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

У ДСНС проінформували, що о 12:03 вогонь було локалізовано, а о 12:15 — ліквідовано. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Загалом на місці загоряння працювали 30 рятувальників та сім одиниць техніки. Причину пожежі встановлюють правоохоронці.