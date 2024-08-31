Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве сегодня до вечера вместо трамваев двух маршрутов будут курсировать автобусы — карта arrow

В Киеве сегодня до вечера вместо трамваев двух маршрутов будут курсировать автобусы — карта

31 августа 2024 11:28
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Киеве 31 августа вместо трамваев будут частично курсировать маршрутки
Трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киеве 31 августа до 18:00 временно закроют движение трамваев маршрутов №1 и №3 из-за ремонта пути. Вместо этого киевляне смогут воспользоваться автобусными маршрутками.

Карту измененного движения опубликовали в пресс-службе Киевпасстранс.

Читайте также:

Смена движения трамваев в Киеве 31 августа

В Киеве 31 августа ориентировочно до 18:00 временно закроют движение трамваев на маршрутах №1 и №3 из-за ремонта пути на улице Жилянской.

Пассажиры смогут воспользоваться автобусными маршрутами. В частности , движение для трамвая № 1-Т маршрутки будут осуществлять следующими улицами: "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" по трассе: ул. Симиренко – бульв. Николая Руденко – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Борщаговская – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – ул. Владимира Покотило – бульв. Николая Руденко – ул. Симиренко.

карта движения трамвай №1
Схема временного автобусного маршрута вместо трамвая №1-Т. Фото: Киевпасстранс

Тем временем движение автобусного маршрута вместо трамвая №3-Т будут осуществлять следующим образом: "Кольцевая дорога – ул. Старовокзальная" по трассе: "просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная".

Карта движения
Схема временного автобусного маршрута вместо трамвая №3-Т. Фото: Киевпасстранс

Также важные новости дня по теме:

Киев ремонт дороги маршрутки трамвай

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:30 Что принесут метеозависимым шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:28 Разрушенный российской ракетой дом в Сергеевке восстанавливают — какие работы уже провели

11:28 В Киеве сегодня до вечера вместо трамваев двух маршрутов будут курсировать автобусы — карта

11:24 В Харькове сегодня день траура — в городе уточнили данные о погибших и пострадавших

11:11 Европейский союз натренирует еще 15 тысяч украинских солдат до конца года

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

11:00 Финансовая помощь на покупку твердого топлива — кто может получить 21 тыс. грн

10:56 Пробки и часы в очередях — выезд в Румынию через трассу Одесса — Рени затруднен

10:53 Одни нашли, а другие догнали – 63 и 115 бригады показали взрывной результат совместной работы

10:48 В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских объектов было сбито этой ночью

10:48 Паралимпийские игры-2024 — расписание выступлений украинцев на третий день соревнований

11:30 Что принесут метеозависимым шесть вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:28 Разрушенный российской ракетой дом в Сергеевке восстанавливают — какие работы уже провели

11:28 В Киеве сегодня до вечера вместо трамваев двух маршрутов будут курсировать автобусы — карта

11:24 В Харькове сегодня день траура — в городе уточнили данные о погибших и пострадавших

11:11 Европейский союз натренирует еще 15 тысяч украинских солдат до конца года

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

11:00 Финансовая помощь на покупку твердого топлива — кто может получить 21 тыс. грн

10:56 Пробки и часы в очередях — выезд в Румынию через трассу Одесса — Рени затруднен

10:53 Одни нашли, а другие догнали – 63 и 115 бригады показали взрывной результат совместной работы

10:48 В Воздушных силах отчитались, сколько вражеских объектов было сбито этой ночью

10:48 Паралимпийские игры-2024 — расписание выступлений украинцев на третий день соревнований

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

29 августа 2024

18:16 Бен Ходжес рассказал, что нужно для победы Украины — эксклюзивное интервью

17:02 Почтили, но не всех — в Одессе разгорелся скандал вокруг новой Аллеи Героев

15:37 После скандалов и митингов в Одессе торжественно открыли Аллею Героев

Эксклюзив

15:16 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

28 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

Text

21:30 Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Text

18:46 Школьная смета – реальные расходы одесситов в 2024 году

Text

17:50 ВСУ столкнулись с дефицитом боеприпасов в Курщине и дело против Безуглой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:10 Вспышка лихорадки Западного Нила — хватит ли Киеву мест в больницах на случай эпидемии

Text

16:53 ВСУ держат россиян в ловушке на заводе в Волчанске

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка - 80x80

Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

13:11 Наступление россиян в Харьковской области и возможный арест Путина в Монголии — эфир День.LIVE

Text

12:54 Эвакуация шахтеров — нардеп высказался о необходимости переселения работников угольных шахт

Text

12:21 Эксперт спрогнозировал дату восстановления поврежденных объектов энергетики после ракетных ударов

Text

12:08 Эксперт по энергетике Попенко предупредил, что Киев может остаться без отопления зимой

Text

11:07 Нардеп заявил, что ветераны АТО хотят воевать на своих условиях, но им отказывают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь