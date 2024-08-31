В Киеве 31 августа вместо трамваев будут частично курсировать маршрутки

Трамвай в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 31 августа до 18:00 временно закроют движение трамваев маршрутов №1 и №3 из-за ремонта пути. Вместо этого киевляне смогут воспользоваться автобусными маршрутками.

Карту измененного движения опубликовали в пресс-службе Киевпасстранс.

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В Киеве 31 августа ориентировочно до 18:00 временно закроют движение трамваев на маршрутах №1 и №3 из-за ремонта пути на улице Жилянской.

Пассажиры смогут воспользоваться автобусными маршрутами. В частности , движение для трамвая № 1-Т маршрутки будут осуществлять следующими улицами: "Михайловская Борщаговка – ул. Старовокзальная" по трассе: ул. Симиренко – бульв. Николая Руденко – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Борщаговская – просп. Любомира Гузара – просп. Леся Курбаса – ул. Владимира Покотило – бульв. Николая Руденко – ул. Симиренко.

Схема временного автобусного маршрута вместо трамвая №1-Т. Фото: Киевпасстранс

Тем временем движение автобусного маршрута вместо трамвая №3-Т будут осуществлять следующим образом: "Кольцевая дорога – ул. Старовокзальная" по трассе: "просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – ул. Борщаговская – ул. Жилянская – ул. Старовокзальная".