В Киеве пассажир упал на пути метро — движение поездов останавливали

метро Киева. Фото: Новости.

В Киеве на станции метро "Университет" один из пассажиров оказался на путях. Движение поездов на "красной" линии метро было частично ограничено.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в четверг, 29 августа.

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Из-за ситуации станции "Театральная" и "Университет" были временно закрыты для входа пассажиров. Поезда курсировали только между станциями "Академгородок" и "Вокзальная", а также "Крещатик" и "Лесная".

Впоследствии в КГГА сообщили, что пассажир жив. Но объявили возобновление движения поездов по "красной" линии метро в обычном режиме.