Такси в Киеве сможет курсировать в комендантский час

В Киеве готовят изменения относительно комендантского часа
В Киеве, вероятно, разрешат работу такси во время комендантского часа. Однако его сокращать не будут.
Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Киевской городской военной администрации.
Кто выступает против сокращения комендантского часа
Собеседник сообщил, что против сокращения комендантского часа выступают военные.
Зато на совете обороны Киева представили проект решения по движению такси в ночное время. Его обсудили на уровне работников департамента, правоохранителей и военных.
По состоянию на сейчас дорабатывается алгоритм запуска, а вопрос находится на стадии решения.
