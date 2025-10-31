Такси в Киеве сможет курсировать в комендантский час

Такси ночью. Фото: Shutterstock

В Киеве, вероятно, разрешат работу такси во время комендантского часа. Однако его сокращать не будут.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Киевской городской военной администрации.

Реклама

Читайте также:

Кто выступает против сокращения комендантского часа

Собеседник сообщил, что против сокращения комендантского часа выступают военные.

Зато на совете обороны Киева представили проект решения по движению такси в ночное время. Его обсудили на уровне работников департамента, правоохранителей и военных.

По состоянию на сейчас дорабатывается алгоритм запуска, а вопрос находится на стадии решения.

Напомним, ранее в КГВА назвали условия, при которых такси может работать в комендантский час.

Также мы писали, что будет с гражданами, которые нарушат комендантский час.