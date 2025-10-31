Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве готовят изменения относительно комендантского часа

В Киеве готовят изменения относительно комендантского часа

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:08
обновлено: 17:08
Такси в Киеве сможет курсировать в комендантский час
Такси ночью. Фото: Shutterstock

В Киеве, вероятно, разрешат работу такси во время комендантского часа. Однако его сокращать не будут.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Киевской городской военной администрации.

Реклама
Читайте также:

Кто выступает против сокращения комендантского часа

Собеседник сообщил, что против сокращения комендантского часа выступают военные.

Зато на совете обороны Киева представили проект решения по движению такси в ночное время. Его обсудили на уровне работников департамента, правоохранителей и военных.

По состоянию на сейчас дорабатывается алгоритм запуска, а вопрос находится на стадии решения.

Напомним, ранее в КГВА назвали условия, при которых такси может работать в комендантский час.

Также мы писали, что будет с гражданами, которые нарушат комендантский час.

Киев такси комендантский час война в Украине КМВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации