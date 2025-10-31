Таксі в Києві зможе курсувати у комендантську годину

У Києві готують зміни щодо комендантської години — деталі
У Києві, ймовірно, дозволять роботу таксі під час комендантської години. Проте її скорочувати не будуть.
Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Київській міській військовій адміністрації.
Хто виступає проти скорочення коменданської години
Співрозмовник повідомив, що проти скорочення комендантської години виступають військові.
Натомість, на раді оборони Києва представили проєкт рішення щодо руху таксі у нічний час. Його обговорили на рівні працівників департаменту, правоохоронців та військових.
Станом на зараз допрацьовується алгоритм запуску, а питання перебуває на стадії вирішення.
