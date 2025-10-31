Відео
Україна
Головна Київ У Києві готують зміни щодо комендантської години — деталі

У Києві готують зміни щодо комендантської години — деталі

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:08
Оновлено: 17:08
Таксі в Києві зможе курсувати у комендантську годину
Таксі вночі. Фото: Shutterstock

У Києві, ймовірно, дозволять роботу таксі під час комендантської години. Проте її скорочувати не будуть.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Київській міській військовій адміністрації.

Читайте також:

Хто виступає проти скорочення коменданської години

Співрозмовник повідомив, що проти скорочення комендантської години виступають військові.

Натомість, на раді оборони Києва представили проєкт рішення щодо руху таксі у нічний час. Його обговорили на рівні працівників департаменту, правоохоронців та військових. 

Станом на зараз допрацьовується алгоритм запуску, а питання перебуває на стадії вирішення. 

Нагадаємо, раніше у КМВА назвали умови, за яких таксі може працювати у комендантську годину.

Також ми писали, що буде з громадянами, які порушать комендантську годину.

Київ таксі комендантська година війна в Україні КМВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
