Таксі в Києві зможе курсувати у комендантську годину

Таксі вночі. Фото: Shutterstock

У Києві, ймовірно, дозволять роботу таксі під час комендантської години. Проте її скорочувати не будуть.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Київській міській військовій адміністрації.

Реклама

Читайте також:

Хто виступає проти скорочення коменданської години

Співрозмовник повідомив, що проти скорочення комендантської години виступають військові.

Натомість, на раді оборони Києва представили проєкт рішення щодо руху таксі у нічний час. Його обговорили на рівні працівників департаменту, правоохоронців та військових.

Станом на зараз допрацьовується алгоритм запуску, а питання перебуває на стадії вирішення.

Нагадаємо, раніше у КМВА назвали умови, за яких таксі може працювати у комендантську годину.

Також ми писали, що буде з громадянами, які порушать комендантську годину.