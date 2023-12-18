В Киеве готовятся закрыть на ремонт еще две станции метро

Станция метро "Почайная". Фото: wikipedia

В Киеве планируют закрыть на ремонт тоннель еще в двух станциях метро для пользования горожанами. Речь идет о станциях "синей" ветки метро "Почайной" и "Тараса Шевченко".

Об этом сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук пишет Телеграф.

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В Киеве на фоне проблем с перегонным туннелем "синей" ветки хотят закрыть еще две станции метро. Отмечается о проблемах физического износа тоннеля между станциями "Почайная и "Тараса Шевченко".

"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайная" и "Тараса Шевченко". Предприятие проводит закупку проектных работ. За участком ведется постоянный периодический надзор. Безопасность движения поездов и безопасная перевозка пассажиров обеспечены", — отметил Пинчук.

Объяснение Пинчука по закрытию станций метро. Фото: Telegraf

Объяснение Пинчука по закрытию станций метро. Фото: Telegraf

В настоящее время идет надзор и исследование сотрудниками метрополитена состояния тоннеля на станциях согласно действующей нормативной документации.

Напомним, в Киеве введут систему компенсаций для киевлян, осуществляющих пересадки через закрытые станции метро от "Теремков" до "Лыбидской". Возврат средств действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов.

Добавим, в Киеве начнут капитальный ремонт тоннелей метро на станциях "Почайная" и "Тараса Шевченко" летом 2024 года. Ремонт этих станций будет быстрее, чем на перегоне "Демеевская" — "Лыбидская".