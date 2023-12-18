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У Києві компенсуватимуть проїзд через закриті станції метро — коли почнуть повертати кошти

18 грудня 2023 08:10
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві компенсуватимуть проїзд через закриті станції метро — коли почнуть повертати кошти
Вагон метро на станції. Фото: Kyiv Metro
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві запровадять систему компенсацій для киян, які здійснюють пересадки через закриті станції метро від "Теремків" до "Либідської". Повернення коштів діє для пластикової та цифрової карти, та QR-квитків.

Про це повідомили у Київпастранс.

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У Києві запровадять систему компенсацій

Вже від сьогодні, 18 грудня, жителі столиці, які використовували додатковий транспорт через закриття станцій "синьої" гілки метрополітену почнуть отримувати компенсації. Вона діятиме поки повністю не закінчать ремонт між станціями "Деміївська" та "Либідська".

"Наприклад, якщо скористатися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати у центр на метро — то одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за дві або три вимушені пересадки, все одно сплачуєте лише одну поїздку. Але час у дорозі не має перевищувати дві години, щоб компенсація спрацювала", — вказали у Київпастранс.

Зазначається, що відшкодування коштів діятиме для створених з поїздок пластикової, цифрової карти та QR-квитків. Кошти за користування транспортом повертатимуться наступного дня на картку.

"Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як зазвичай", — додали у Київпастранс.

Повідомлення про запровадження системи компенсацій
Повідомлення про запровадження системи компенсацій. Фото: скриншот допису Київпастранс

Нагадаємо, влітку наступного року у Києві планують закрити на капітальний ремонт перегону ще дві станції метро. Йдеться про станцію метро "Тараса Шевченка" та "Почайна".

Додамо, у Києві над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку почав просідати під землю асфальт. Разом з ним відбулося зміщення торгових павільйонів ринку. На вулиці обмежили рух пішоходів.

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