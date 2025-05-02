Убил 11 человек и совершил покушение — в Киеве задержали иностранца

Иностранец, который убивал людей в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве гражданин Узбекистана убил 11 человек. Суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 2 мая.

Реклама

Читайте также:

Убийства в Киеве

Правоохранители задержали иностранца за убийство продавщицы цветов, однако он рассказал о еще десяти фактах. Он совершал преступления с февраля 2018 года по январь 2024 года. Кроме того, мужчина совершил покушение на убийство.

Иностранец, который убивал людей в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обвиняемым является гражданин Узбекистана, который не имеет постоянно места жительства. Он убил трех женщин и восьмерых мужчин.

"Мужчину задержали за то, что в январе 2024 года он зашел под видом покупателя в магазин цветов в Голосеевском районе Киева и нанес продавщице более тридцати смертельных ударов ножом. После этого он забрал ее золотые украшения и скрылся. По подозрению в совершении преступления мужчину задержали", — говорится в сообщении.

Иностранец, который убивал людей в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

После признания в убийстве мужчина начал подробно рассказывать о похожих преступлениях. Его жертвами преимущественно становились бездомные, с которыми он знакомился, вместе употреблял алкоголь, а затем убивал. Тела находили уже в таком состоянии, что определить причины смерти было чрезвычайно сложно.

Правоохранители и задержанный иностранец. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохранитель и задержанный иностранец. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Каждую свою жертву иностранец хорошо помнил. Он надеялся, что детали помогут смягчить приговор.

"Суд, оценив предоставленные доказательства, признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил максимальное наказание, предусмотренное законом - пожизненное лишение свободы. Сейчас он находится под стражей", — добавили в прокуратуре.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, недавно в полиции заявили, что завершилось досудебное расследование об избиении ребенка в Белой Церкви.

А 1 мая студент в Киеве угрожал взорвать обмен валют. Он требовал деньги, а впоследствии заявил о пранке.