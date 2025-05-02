Вбив 11 людей та скоїв замах — у Києві затримали іноземця

Іноземець, який вбивав людей в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві громадянин Узбекистану вбив 11 людей. Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у пʼятницю, 2 травня.

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Правоохоронці затримали іноземця за вбивство продавчині квітів, однак він розповів про ще десять фактів. Він вчиняв злочини з лютого 2018 року по січень 2024 року. Крім того, чоловік скоїв замах на вбивство.

Іноземець, який вбивав людей в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Обвинуваченим є громадянин Узбекистану, який не має постійно місця проживання. Він вбив трьох жінок та вісьмох чоловіків.

"Чоловіка затримали за те, що в січні 2024 році він зайшов під виглядом покупця в магазин квітів в Голосіївському районі Києва та завдав продавчині понад тридцять смертельних ударів ножем. Після цього він забрав її золоті прикраси та втік. За підозрою у скоєнні злочину чоловіка затримали", — йдеться у повідомленні.

Іноземець, який вбивав людей в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Після зізнання у вбивстві чоловік почав детально розповідати про схожі злочини. Його жертвами переважно ставали безхатченки, з якими він знайомився, разом вживав алкоголь, а згодом вбивав. Тіла знаходили вже у такому стані, що визначити причини смерті було надзвичайно складно.

Правоохоронці та затриманий іноземець. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохоронець та затриманий іноземець. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Кожну свою жертву іноземець добре памʼятав. Він сподівався, що деталі допоможуть помʼякшити вирок.

"Суд, оцінивши надані докази, визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах та призначив максимальне покарання, передбачене законом – довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою", — додали в прокуратурі.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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