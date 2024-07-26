Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве общественный транспорт временно сменит свои маршруты arrow

В Киеве общественный транспорт временно сменит свои маршруты

26 июля 2024 16:29
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Схема движения автобусов в Киеве 27 июля - как курсирует общественный транспорт
Киевский автобус. Фото: Киевпасстранс
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Киеве ряд автобусов и троллейбус будут курсировать с изменениями маршрута. Это связано с проведением ярмарки на некоторых столичных улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Читайте также:

Когда общественный транспорт изменит маршруты движения

В Киевсовете отмечают, что общественный транспорт в столице будет курсировать с изменениями маршрута в субботу 27-го и воскресенье 28 июля.

"Запланированы продовольственные ярмарки на улицах Николая Закревского, Кубанской Украины, Иорданской, Академика Шалимова и Татарской", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 июля с изменениями маршрута будут курсировать автобусы № 2, 33, 63, 81, 101 и троллейбус № 34.

"28 июля сменит маршрут автобус № 31", — добавляют в пресс-службе.

По информации Киевпасстранса, маршрут движения такой:

  • автобус №2 – от ул. Вахтанга Кикабидзе по просп. Отрадному по собственному маршруту, далее бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) – ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту;
  • автобус №33 – ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Милютенко – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря;
  • автобус № 63 – от ст. м. "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины;
  • автобус № 81 – ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Кубанской Украины – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря;
  • автобус № 101 – от ст. м. "Почайна" до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, далее – ул. Рональда Рейгана – ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту;
  • троллейбус № 34 – от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;
  • автобус № 31 – ст. м. "Политехнический институт" – просп. Берестейский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Князя Владимира Мономаха – ул. Татарская.

Ранее мы сообщали, что с 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева будет составлять 50 грн, что на 50% дешевле пластиковой карты. Стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

Также мы писали о том, что в Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.

Киев Киевсовет ярмарки автобусы общественный транспорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба