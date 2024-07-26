Схема движения автобусов в Киеве 27 июля - как курсирует общественный транспорт

Киевский автобус. Фото: Киевпасстранс

В Киеве ряд автобусов и троллейбус будут курсировать с изменениями маршрута. Это связано с проведением ярмарки на некоторых столичных улицах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета .

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В Киевсовете отмечают, что общественный транспорт в столице будет курсировать с изменениями маршрута в субботу 27-го и воскресенье 28 июля.

"Запланированы продовольственные ярмарки на улицах Николая Закревского, Кубанской Украины, Иорданской, Академика Шалимова и Татарской", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 июля с изменениями маршрута будут курсировать автобусы № 2, 33, 63, 81, 101 и троллейбус № 34.

"28 июля сменит маршрут автобус № 31", — добавляют в пресс-службе.

По информации Киевпасстранса, маршрут движения такой:

автобус №2 – от ул. Вахтанга Кикабидзе по просп. Отрадному по собственному маршруту, далее бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) – ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту;

– от ул. Вахтанга Кикабидзе по просп. Отрадному по собственному маршруту, далее бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско) – ул. Виталия Скакуна, далее по собственному маршруту; автобус №33 – ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Милютенко – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря;

– ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Милютенко – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Милютенко – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря; автобус № 63 – от ст. м. "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины;

– от ст. м. "Красный Хутор" до ул. Кубанской Украины; автобус № 81 – ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Кубанской Украины – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря;

– ул. Академика Кухаря – ул. Киото – ул. Кубанской Украины – просп. Лесной – ул. Космонавта Поповича на ул. Кубанской Украины – ул. Космонавта Поповича – просп. Лесной – ул. Кубанской Украины – ул. Киото – просп. Броварской – ул. Академика Кухаря; автобус № 101 – от ст. м. "Почайна" до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, далее – ул. Рональда Рейгана – ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту;

– от ст. м. "Почайна" до просп. Червоной Калины по собственному маршруту, далее – ул. Рональда Рейгана – ул. Николая Закревского, далее по собственному маршруту; троллейбус № 34 – от ул. Северной до просп. Степана Бандеры;

– от ул. Северной до просп. Степана Бандеры; автобус № 31 – ст. м. "Политехнический институт" – просп. Берестейский – ул. Богдана Гаврилишина – ул. Довнар-Запольского – ул. Дегтяревская – ул. Белорусская – ул. Деревлянская – ул. Юрия Ильенко – ул. Академика Ромоданова – ул. Загоровская – ул. Князя Владимира Мономаха – ул. Татарская.

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