Скільки коштуватиме цифрова транспортна карта Києва з 1 серпня

У Києві зміниться ціна цифрової транспортної карти — який варіант вигідніше
З 1 серпня вартість цифрової транспортної карти Києва становитиме 50 грн, що на 50% дешевше за пластикову карту. Вартість проїзду в комунальному транспорті залишиться незмінною.
Про це повідомила пресслужба КМДА, посилаючись на головний інформаційно-обчислювальний центр, у п'ятницю, 19 липня.
Як зміниться ціна транспортної карти в Києві
Із 1 серпня вартість цифрової транспортної карти Києва становитиме 50 грн, що на 50% дешевше за пластикову карту. Водночас вартість проїзду в комунальному транспорті залишається незмінною.
Зниження вартості дозволить продовжувати надавати зручний та надійний сервіс, незважаючи на аварійні відключення та підвищення цін на електроенергію, яка необхідна для обслуговування цифрових карт і забезпечення випуску електронних квитків.
Цифрова транспортна карта пропонує:
- зручність: завжди під рукою у смартфоні;
- економію: дешевше, ніж пластикова картка;
- швидкість: оплата проїзду за лічені секунди;
- безпеку: цифрову транспортну карту неможливо загубити.
Нагадаємо, що наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить 8 грн за одну поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та 15 грн — у міській електричці.
Нагадаємо, на думку засновника і голови Офісу трансформації Максима Бахматова, деякі перевізники столичних маршруток працюють незаконно, у транспорті часто виникають пожежі.
Народний депутат Валерія Заружко попередила, що українцям варто бути готовими до підвищень цін на паливо. В свою чергу, це призведе до підвищення вартості транспортних перевезень та послуг.
Також ми повідомляли про те, що у Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць.
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