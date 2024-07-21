Скільки коштуватиме цифрова транспортна карта Києва з 1 серпня

Цифрова карта Києва. Фото: КМДА

З 1 серпня вартість цифрової транспортної карти Києва становитиме 50 грн, що на 50% дешевше за пластикову карту. Вартість проїзду в комунальному транспорті залишиться незмінною.

Про це повідомила пресслужба КМДА, посилаючись на головний інформаційно-обчислювальний центр, у п'ятницю, 19 липня.

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Із 1 серпня вартість цифрової транспортної карти Києва становитиме 50 грн, що на 50% дешевше за пластикову карту. Водночас вартість проїзду в комунальному транспорті залишається незмінною.

Зниження вартості дозволить продовжувати надавати зручний та надійний сервіс, незважаючи на аварійні відключення та підвищення цін на електроенергію, яка необхідна для обслуговування цифрових карт і забезпечення випуску електронних квитків.

Цифрова транспортна карта пропонує:

зручність: завжди під рукою у смартфоні;

економію: дешевше, ніж пластикова картка;

швидкість: оплата проїзду за лічені секунди;

безпеку: цифрову транспортну карту неможливо загубити.

Нагадаємо, що наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить 8 грн за одну поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та 15 грн — у міській електричці.

Нагадаємо, на думку засновника і голови Офісу трансформації Максима Бахматова, деякі перевізники столичних маршруток працюють незаконно, у транспорті часто виникають пожежі.

Народний депутат Валерія Заружко попередила, що українцям варто бути готовими до підвищень цін на паливо. В свою чергу, це призведе до підвищення вартості транспортних перевезень та послуг.

Також ми повідомляли про те, що у Києві облаштували три нові смуги для громадського транспорту. Наразі тривають роботи на ще одній із вулиць.