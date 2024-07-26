Схема руху автобусів у Києві 27 липня — як курсує громадський транспорт

Київський автобус. Фото: Київпастранс

У Києві низка автобусів і тролейбус курсуватимуть зі змінами руху. Це пов'язано з проведенням ярмарок на деяких столичних вулицях.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради .

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У Київраді зазначають, що громадський транспорт у столиці курсуватиме зі змінами руху у суботу 27-го та у неділю 28 липня.

"Заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Миколи Закревського, Кубанської України, Йорданській, Академіка Шалімова й Татарській", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що 27 липня зі змінами руху курсуватимуть автобуси №№ 2, 33, 63, 81, 101 і тролейбус № 34.

"28 липня змінить маршрут автобус № 31", — додають у пресслужбі.

За інформацією Київпастрансу, маршрут руху такий:

автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;

– від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом; автобус № 33 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;

– вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря; автобус № 63 – від ст. м. "Червоний Хутір" до вул. Кубанської України;

– від ст. м. "Червоний Хутір" до вул. Кубанської України; автобус № 81 – вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря;

– вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря; автобус № 101 – від ст. м. "Почайна" до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом;

– від ст. м. "Почайна" до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом; тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;

– від вул. Північної до просп. Степана Бандери; автобус № 31 – ст. м. "Політехнічний інститут" – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

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