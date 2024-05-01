В Киеве группа врачей с главами ВВК ставила уклонистам фальшивые диагнозы за 3 тыс. долларов

Следственные действия в кабинете подозреваемой. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить врачей, которые выписывали фальшивые диагнозы для уклонистов за три тысячи долларов. Из десяти злоумышленников двое — руководители военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в среду, 1 мая.

Читайте также:

Выписывали фальшивые диагнозы уклонистам

В Киеве преступная группа из десяти врачей, среди которых двое являются руководителями ВВК, путем подделки документов организовала незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Двое заведующих неврологическими отделениями столичных медучреждений, заведующий центром нейрохирургии, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог, директор Центра первичной медико-санитарной помощи, два председателя ВВК свидетельствовали о наличии у военнообязанных мужчин тяжелых заболеваний.

Установленные фальшивые диагнозы становились основанием для признания этих уклонистов временно непригодными для военной службы. Это давало им возможность пересечь границу и потом не возвращаться в страну.



За свои услуги злоумышленники брали от трех до четырех тысяч долларов. Теперь этим людям грозит лишение свободы на 9 лет. Кроме того, их лишат права занимать определенные должности сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Следователь общается с подозреваемой. Фото: Киевская городская прокуратура

Следственные действия в кабинете подозреваемого. Фото: Киевская городская прокуратура

Сотрудники прокуратуры и подозреваемый. Фото: Киевская городская прокуратура

Деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: Киевская городская прокуратура

Ранее мы сообщали, что в Киеве заведующий психиатрическим отделением больницы выдавал ложные документы по поводу диагнозов мужчин. Таким образом, военнообязанные могли избегать мобилизации.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили мужчину, который помогал уклонистам получить медицинские справки об инвалидности для выезда за границу.