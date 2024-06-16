Нападение на иностранца в Киеве - полиция задержала подростков

Подростки, задержанные за нападение на иностранца. Фото: полиция Киева

В Киеве подростки дерзко напали на иностранца в супермаркете. По факту хулиганских действий возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в воскресенье, 16 июня.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

"К иностранцу, в то время, когда он находился в помещении супермаркета, подошла компания неизвестных и один из них распилил ему в лицо газовый баллон", — говорится в сообщении.

Газовый баллончик, который использовали подростки для нападения на иностранца. Фото: полиция Киева

В полиции отмечают, что нападавших нашли через несколько часов.

"Сотрудники криминальной полиции с привлечением аналитиков криминального анализа в течение двух часов установили причастных к совершению преступления лиц", — рассказывают в пресс-службе.

К происшествию причастны трое малолетних парней, одному из них 13 лет, другим по 12. Они сейчас в присутствии родителей дают показания по поводу инцидента.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью и исключительным цинизмом", — подытожили в полиции.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который ночью угнал автомобиль из-под дома владельца. Патрульные разыскали злоумышленника через несколько часов.

Также в Киеве разоблачили группу грабителей , выдававших себя за полицейских.