Напад на іноземця у Києві — поліція затримала підлітків

У Києві група підлітків напала на іноземця — деталі від поліції
У Києві підлітки зухвало напали на іноземця в супермаркеті. За фактом хуліганських дій розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у неділю, 16 червня.
Деталі нападу на іноземця у Києві
За даними правоохоронців, інцидент стався у Солом’янському районі столиці.
"До іноземця, у той час коли він знаходився у приміщенні супермаркету, підійшла компанія невідомих та один з них розпилив йому в обличчя газовий балон", — йдеться у повідомленні.
У поліції зазначають, що нападників знайшли упродовж кількох годин.
"Співробітники кримінальної поліції із залученням аналітиків кримінального аналізу упродовж двох годин встановили причетних до скоєння злочину осіб", — розповідають у пресслужбі.
До події причетні троє малолітніх хлопців, одному з них 13 років, іншим по 12. Вони наразі у присутності батьків дають свідчення щодо інциденту.
"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом", — підсумували в поліції.
Раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вночі викрав автомобіль з-під будинку власника. Патрульні розшукали зловмисника за кілька годин.
Також у Києві викрили групу грабіжників, які видавали себе за поліцейських.
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