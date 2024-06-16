Напад на іноземця у Києві — поліція затримала підлітків

Підлітки, яких затримали за напад на іноземця. Фото: поліція Києва

У Києві підлітки зухвало напали на іноземця в супермаркеті. За фактом хуліганських дій розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у неділю, 16 червня.

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За даними правоохоронців, інцидент стався у Солом’янському районі столиці.

"До іноземця, у той час коли він знаходився у приміщенні супермаркету, підійшла компанія невідомих та один з них розпилив йому в обличчя газовий балон", — йдеться у повідомленні.

Газовий балончик, який застосували підлітки для нападу на іноземця. Фото: поліція Києва

У поліції зазначають, що нападників знайшли упродовж кількох годин.

"Співробітники кримінальної поліції із залученням аналітиків кримінального аналізу упродовж двох годин встановили причетних до скоєння злочину осіб", — розповідають у пресслужбі.

До події причетні троє малолітніх хлопців, одному з них 13 років, іншим по 12. Вони наразі у присутності батьків дають свідчення щодо інциденту.

"За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом", — підсумували в поліції.

Раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вночі викрав автомобіль з-під будинку власника. Патрульні розшукали зловмисника за кілька годин.

Також у Києві викрили групу грабіжників, які видавали себе за поліцейських.