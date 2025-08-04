Таможенник в Киеве нанес государству ущерб почти на 1 млн грн

Контроль на границе. Фото: Pravo

Инспектор Государственной таможенной службы в Киеве осуществил растаможку квадроциклов по заниженной стоимости. Он нанес ущерб в почти один миллион гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 4 августа.

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Убытки из-за растаможки квадроциклов

Прокуроры объявили подозрение старшему государственному инспектору Киевской таможни в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Инспектор Государственной таможенной службы. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"По версии обвинения, чиновник в свой выходной день вышел на работу для оформления таможенной декларации на импорт партии квадроциклов, которые ввозились на таможенную территорию Украины с привлечением компаний-импортеров, зарегистрированных в оффшорных зонах", — говорится в сообщении.

Несмотря на явные признаки фальсификации документов, представленных для таможенного оформления, фигурант умышленно не учел имеющиеся риски и без надлежащих оснований использовал заниженную ставку для исчисления таможенных платежей.

Его действия привели к убыткам на сумму почти один миллион гривен.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве экс-руководитель ТЦК помог бывшему руководителю Киевского метрополитена сбежать из Украины. Ему объявили подозрение.

Ранее на Киевщине разоблачили коррупционную схему, в результате которой был нанесен ущерб на более 48 миллионов гривен.