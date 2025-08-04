Таможенник в Киеве нанес государству ущерб почти на 1 млн грн

В Киеве инспектор таможенной службы нанес 1 млн грн убытков
Инспектор Государственной таможенной службы в Киеве осуществил растаможку квадроциклов по заниженной стоимости. Он нанес ущерб в почти один миллион гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 4 августа.
Убытки из-за растаможки квадроциклов
Прокуроры объявили подозрение старшему государственному инспектору Киевской таможни в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.
"По версии обвинения, чиновник в свой выходной день вышел на работу для оформления таможенной декларации на импорт партии квадроциклов, которые ввозились на таможенную территорию Украины с привлечением компаний-импортеров, зарегистрированных в оффшорных зонах", — говорится в сообщении.
Несмотря на явные признаки фальсификации документов, представленных для таможенного оформления, фигурант умышленно не учел имеющиеся риски и без надлежащих оснований использовал заниженную ставку для исчисления таможенных платежей.
Его действия привели к убыткам на сумму почти один миллион гривен.
Напомним, в Киеве экс-руководитель ТЦК помог бывшему руководителю Киевского метрополитена сбежать из Украины. Ему объявили подозрение.
Ранее на Киевщине разоблачили коррупционную схему, в результате которой был нанесен ущерб на более 48 миллионов гривен.
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