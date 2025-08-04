Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве инспектор таможенной службы нанес 1 млн грн убытков

В Киеве инспектор таможенной службы нанес 1 млн грн убытков

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 14:35
Таможенник в Киеве нанес государству ущерб почти на 1 млн грн
Контроль на границе. Фото: Pravo

Инспектор Государственной таможенной службы в Киеве осуществил растаможку квадроциклов по заниженной стоимости. Он нанес ущерб в почти один миллион гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 4 августа.

Реклама
Читайте также:

Убытки из-за растаможки квадроциклов

Прокуроры объявили подозрение старшему государственному инспектору Киевской таможни в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Затриманий інспектор Державної митниці
Инспектор Государственной таможенной службы. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"По версии обвинения, чиновник в свой выходной день вышел на работу для оформления таможенной декларации на импорт партии квадроциклов, которые ввозились на таможенную территорию Украины с привлечением компаний-импортеров, зарегистрированных в оффшорных зонах", — говорится в сообщении.

Несмотря на явные признаки фальсификации документов, представленных для таможенного оформления, фигурант умышленно не учел имеющиеся риски и без надлежащих оснований использовал заниженную ставку для исчисления таможенных платежей.

Его действия привели к убыткам на сумму почти один миллион гривен.

null
Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве экс-руководитель ТЦК помог бывшему руководителю Киевского метрополитена сбежать из Украины. Ему объявили подозрение.

Ранее на Киевщине разоблачили коррупционную схему, в результате которой был нанесен ущерб на более 48 миллионов гривен.

Киев Таможенная служба деньги прокуратура подозрение
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации