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Головна Київ У Києві інспектор митної служби завдав 1 млн грн збитків

У Києві інспектор митної служби завдав 1 млн грн збитків

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Дата публікації: 4 серпня 2025 14:35
Митник у Києві завдав державі збитків майже на 1 млн грн
Контроль на кордоні. Фото: Pravo

Інспектор Державної митної служби у Києві здійснив розмитнення квадроциклів за заниженою вартістю. Він завдав збитків у майже один мільйон гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у понеділок, 4 серпня.

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Збитки через розмитнення квадроциклів

Прокурори оголосили підозру старшому державному інспектору Київської митниці у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. 

Затриманий інспектор Державної митниці
Інспектор Державної митної служби. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"За версією обвинувачення, посадовець у свій вихідний день вийшов на роботу для оформлення митної декларації на імпорт партії квадроциклів, які ввозились на митну територію України із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах", — йдеться у повідомленні.

Попри явні ознаки фальсифікації документів, поданих для митного оформлення, фігурант умисно не врахував наявні ризики та без належних підстав використав занижену ставку для обчислення митних платежів.

Його дії призвели до збитків на суму майже один мільйон гривень.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві екскерівник ТЦК допоміг колишньому керівнику Київського метрополітену втекти з України. Йому оголосили підозру.

Раніше на Київщині викрили корупційну схему, внаслідок якої було завдано збитків на понад 48 мільйонів гривень.

Київ Митна служба гроші прокуратура підозра
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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