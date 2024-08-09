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В Киеве руководитель предприятия брал на работу фиктивных работников — убытки составили 1,6 млн

9 августа 2024 16:48
Евгения Брюховецкая - редактор
1,6 млн грн фиктивным работникам – в Киеве разоблачили руководителя предприятия
Деньги. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве из-за служебной халатности чиновника государственный бюджет понес убытки на сумму более 1,6 миллиона гривен. Столичные правоохранители сообщили ему о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева в Telegram в пятницу, 9 августа.

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В Киеве разоблачили чиновника ритуальной службы в служебной халатности, которая привела к ущербу бюджету территориальной громады более чем на 1,6 миллиона гривен.

Известно, что мужчина исполнял обязанности руководителя Беличанского кладбища ритуальной службы. Параллельно в коммунальном предприятии якобы "работала" уборщица, которая не ходила на работу, но получала заработную плату.

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Объявление подозрения. Фото: Нацполиция

Таким образом, за два года на ее банковский счет было безосновательно начислено почти 1 миллион 145 тысяч гривен.

Далее подозреваемый начал работать исполняющим обязанности руководителя на Городском кладбище ритуальной службы, где также он "взял на работу" фиктивную уборщицу, которая получала заработную плату. За год такой "работы" она получила более 500 тысяч гривен.

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Объявление подозрения. Фото: Нацполиция

В целом чиновник нанес ущерб бюджету на сумму более 1,6 миллиона гривен. Ему сообщили о подозрении в служебной халатности, мужчине грозит заключение до пяти лет со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого. 

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Скриншот поста Полиции Киева
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Скриншот поста Полиции Киева

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