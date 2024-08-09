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У Києві керівник підприємства брав на роботу фіктивних працівників — збитки сягнули 1,6 млн

9 серпня 2024 16:48
Євгенія Брюховецька - редактор
1,6 млн грн фіктивним працівникам - у Києві викрили керівника підприємства
Гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві через службову недбалість посадовця державний бюджет зазнав збитків на суму понад 1,6 мільйона гривень. Столичні правоохоронці повідомили йому про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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У Києві викрили посадовця ритуальної служби у службовій недбалості, яка призвела до збитків бюджету територіальної громади на понад 1,6 мільйонів гривень.

Відомо, що чоловік виконував обов’язки керівника Біличанського кладовища ритуальної служби. Паралельно в комунальному підприємстві нібито "працювала" прибиральниця, яка не ходила на роботу, але отримувала заробітну плату. 

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Оголошення підозри. Фото: Нацполіція

Таким чином за два роки на її банківський рахунок було безпідставно нараховано майже 1 мільйон 145 тисяч гривень. 

Далі підозрюваний розпочав працювати виконувачем обов’язків керівника на Міському кладовищі ритуальної служби, де також він "взяв на роботу" фіктивну прибиральницю, отримувала заробітну плату. За рік такої "роботи" вона отримала понад 500 тисяч гривень. 

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Оголошення підозри. Фото: Нацполіція

Загалом посадовець завдав збитків бюджету на суму понад 1,6 мільйона гривень. Йому повідомили про підозру у службовій недбалості, чоловіку загрожує ув'язнення до п'яти років зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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Скриншот допису Поліції Києва
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Скриншот допису Поліції Києва

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